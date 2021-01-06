Суточная смертность от COVID-19 в России достигла минимума с ноября

За всё время пандемии от инфекции скончался 59 951 россиянин. Фото: Павел Ворожцов.

За прошедшие сутки в России выявили 24 217 случаев заражения коронавирусом. Количество умерших пациентов с подтверждённым COVID-19 составило 445, что является минимальным показателем с 30 ноября.

Напомним, что 30 ноября в России было зарегистрировано 368 летальных исходов, а уже 1 декабря это число выросло до 569 смертей.

За всё время пандемии от инфекции скончался 59 951 россиянин. При этом побороть болезнь удалось 2 685 723 гражданам России, из которых 23 055 были выписаны за последние 24 часа.

Всего в 85 регионах страны зарегистрирован 3 308 601 инфицированный. Отметим, что в списке субъектов РФ с самой высокой суточной заболеваемостью Свердловская область за сутки опустилась с пятого места на седьмое - на пятой и шестой строчках расположились Воронежская и Ростовская области. На Среднем Урале за последние 24 часа коронавирусом заразились 389 человек.