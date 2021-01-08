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Общество / Здравоохранение и здоровье
8 января 2021, 09:41

В 17 городах Свердловской области выявлено более 500 заболевших коронавирусом

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В 17 городах Свердловской области выявлено более 500 заболевших коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавирусной инфекции в Свердловской области. В Нижнем Тагиле число инфицированных перевалило за 3,7 тысячи, в Белоярском районе ‒ за 500.

Всего в регионе 17 муниципалитетов, где выявлено 500 и более заразившихся. По данным на 7 января, в этот список входят:

  1. Екатеринбург ‒ 33 240;
  2. Нижний Тагил ‒ 3 705;
  3. Первоуральск ‒ 1 940;
  4. Ревда ‒ 1 869;
  5. Каменск-Уральский и Каменский район ‒ 1 570;
  6. Верхняя Пышма ‒ 1 411;
  7. Берёзовский ‒ 1 323;
  8. Серов ‒ 888;
  9. Красноуфимск и Красноуфимский район ‒ 762;
  10. Краснотурьинск ‒ 726;
  11. Сухой Лог ‒ 699;
  12. Нижнесергинский район ‒ 685;
  13. Реж ‒ 622;
  14. Асбест ‒ 610;
  15. Ирбит и Ирбитский район ‒ 573;
  16. Белоярский район ‒ 507;
  17. Алапаевск и Алапаевский район ‒ 504. 

Ранее "Областная газета" информировала, что на Среднем Урале выявили 384 случая заражения. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 61 357 свердловчан. Из них 53 734 уже выздоровели и выписались из больниц. На лечении остаются менее шести тысяч граждан. Также за всё от COVID-19 погиб 1 631 пациент.

Добавим, накануне глава региона Евгений Куйвашев сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в области стабильна. Кроме того, по словам губернатора, система здравоохранения работает устойчиво, без серьёзных сбоев. В связи с этим свердловскими властями было принято решение о выходе всех школьников с дистанта.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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