В 17 городах Свердловской области выявлено более 500 заболевших коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавирусной инфекции в Свердловской области. В Нижнем Тагиле число инфицированных перевалило за 3,7 тысячи, в Белоярском районе ‒ за 500.

Всего в регионе 17 муниципалитетов, где выявлено 500 и более заразившихся. По данным на 7 января, в этот список входят:

Екатеринбург ‒ 33 240; Нижний Тагил ‒ 3 705; Первоуральск ‒ 1 940; Ревда ‒ 1 869; Каменск-Уральский и Каменский район ‒ 1 570; Верхняя Пышма ‒ 1 411; Берёзовский ‒ 1 323; Серов ‒ 888; Красноуфимск и Красноуфимский район ‒ 762; Краснотурьинск ‒ 726; Сухой Лог ‒ 699; Нижнесергинский район ‒ 685; Реж ‒ 622; Асбест ‒ 610; Ирбит и Ирбитский район ‒ 573; Белоярский район ‒ 507; Алапаевск и Алапаевский район ‒ 504.

Ранее "Областная газета" информировала, что на Среднем Урале выявили 384 случая заражения. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 61 357 свердловчан. Из них 53 734 уже выздоровели и выписались из больниц. На лечении остаются менее шести тысяч граждан. Также за всё от COVID-19 погиб 1 631 пациент.

Добавим, накануне глава региона Евгений Куйвашев сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в области стабильна. Кроме того, по словам губернатора, система здравоохранения работает устойчиво, без серьёзных сбоев. В связи с этим свердловскими властями было принято решение о выходе всех школьников с дистанта.