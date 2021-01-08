В 17 городах Свердловской области выявлено более 500 заболевших коронавирусом

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавирусной инфекции в Свердловской области. В Нижнем Тагиле число инфицированных перевалило за 3,7 тысячи, в Белоярском районе ‒ за 500.
Всего в регионе 17 муниципалитетов, где выявлено 500 и более заразившихся. По данным на 7 января, в этот список входят:
- Екатеринбург ‒ 33 240;
- Нижний Тагил ‒ 3 705;
- Первоуральск ‒ 1 940;
- Ревда ‒ 1 869;
- Каменск-Уральский и Каменский район ‒ 1 570;
- Верхняя Пышма ‒ 1 411;
- Берёзовский ‒ 1 323;
- Серов ‒ 888;
- Красноуфимск и Красноуфимский район ‒ 762;
- Краснотурьинск ‒ 726;
- Сухой Лог ‒ 699;
- Нижнесергинский район ‒ 685;
- Реж ‒ 622;
- Асбест ‒ 610;
- Ирбит и Ирбитский район ‒ 573;
- Белоярский район ‒ 507;
- Алапаевск и Алапаевский район ‒ 504.
Ранее "Областная газета" информировала, что на Среднем Урале выявили 384 случая заражения. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 61 357 свердловчан. Из них 53 734 уже выздоровели и выписались из больниц. На лечении остаются менее шести тысяч граждан. Также за всё от COVID-19 погиб 1 631 пациент.
Добавим, накануне глава региона Евгений Куйвашев сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в области стабильна. Кроме того, по словам губернатора, система здравоохранения работает устойчиво, без серьёзных сбоев. В связи с этим свердловскими властями было принято решение о выходе всех школьников с дистанта.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале