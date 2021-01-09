В свердловском Доме журналистов открылась фотовыставка к Году медицинского работника

Автором большинства работ стала фотокорреспондент «Российской газеты» в Екатеринбурге Татьяна Андреева. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Фотовыставка к Году медицинского работника открылась в свердловском Доме журналистов. Это 25-я по счёту выставка фотографий, разместившаяся на этой площадке.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, автором большинства работ стала фотокорреспондент «Российской газеты» в Екатеринбурге Татьяна Андреева.

По словам автора, выставка отражает все этапы, которые проходят в эпидемию - от первого кадра, сделанного во время сдачи тестов на COVID-19, до финального - на котором запечатлена вакцинация от коронавируса.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил 2021 год на Среднем Урале Годом медицинского работника.

«Я очень горда тем, что мне выпала честь — сделать фотовыставку, которая открывается в Год медицинского работника у нас, в Свердловской области. Спасибо всем причастным за возможность показать труд наших врачей», — рассказала автор фотографий.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Фото: департамент информполитики Свердловской области

По словам председателя Свердловского творческого Союза журналистов Александра Левина, эта фотовыставка уникальна по своему содержанию.

«Мы посчитали необходимым год открыть именно так. Это очень вовремя, ведь по инициативе губернатора в регионе сейчас развивается программа, целый проект — «Общественное здоровье уральцев». Как мы убедись, без здоровья нет ничего. А здоровье нам сохраняют наши врачи. Я думаю, выставка будет пополняться, потому что героический труд медиков продолжается, и героический труд журналистов тоже», — сказал Александр Левин.

Напомним, в номере «Областной газеты» за 25 декабря Евгений Куйвашев опубликовал программную статью «Проверка прочности», которая посвящена комплексной программе «Общественное здоровье уральцев»..