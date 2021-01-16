В Берёзовском число заболевших превысило 1400: карта распространения COVID-19 на Среднем Урале

На Среднем Урале лабораторно подтверждено 64 410 случаев заражения COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

С начала пандемии в Берёзовском выявлено более 1400 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило карту распространения COVID-19 по региону.

Согласно данным, приведённым на сайте регионального надзорного ведомства, всего на Среднем Урале лабораторно подтверждено 64 410 случаев заражения COVID-19. Больше всего заболевших выявлено в Екатеринбурге - 34 703 (+199 за прошлые сутки). Далее следуют Нижний Тагил (3827), Первоуральск (2017), Ревда (1917), Каменск-Уральский с Каменским районом (1660) и Верхняя Пышма (1488). В Берёзовском за прошлые сутки выявили 21 случай заболевания - число инфицированных достигло 1402 человек. Это седьмой показатель по региону.

Меньше всего заболевших на севере Свердловской области - в Таборинском районе за всё время заразились два человека, в Гарях инфекцию подхватили четверо, в пгт Малышева шестеро, а в Пелыме заболели семь человек.

Напомним, накануне в Свердловской области вывили ещё 392 случая новой коронавирусной инфекции. Это на девять заболевших больше, чем сутками ранее.

Ранее Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что начало массовой вакцинации от коронавируса стало переломным моментом в ситуации с распространением инфекции. На Среднем Урале от COVID-19 привились уже свыше 12 тыс. человек.