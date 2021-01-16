За сутки в России выявили более 24 тысяч случаев COVID-19

Общее число россиян, заболевших с начала пандемии - 3 544 62. Фото: Галина Соловьёва

В России за минувшие сутки выявлено 24 092 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число россиян, заболевших с начала пандемии - 3 544 62.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах страны. Больше всего заболевших - в Москве (4674) и Санкт-Петербурге (3253). В Свердловской области за сутки заболели 397 человек. Это пятый показатель по стране.

Фото: Оперативный штаб

Число выписанных по выздоровлению от COVID-19 больше чем на 3 200 человек превышает количество заболевших за сутки: излечились 27 311 человек. Общее число выздоровевших россиян составляет 2 936 991.

Фото: Оперативный штаб

Также за сутки зафиксировано 590 летальных исходов. Это максимальная смертность от коронавируса с начала года. В том числе скончались 17 свердловчан. За весь период в России от коронавируса умерли 65 085 человек. Ранее сообщалось, что число жертв COVID-19 в мире превысило два миллиона человек.

Напомним, за прошлые сутки России было выявлено 24 715 новых носителей коронавируса.

Добавим, что, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено свыше 96,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 583 тысячи тестов. Под медицинским наблюдением остаются 613 592 человека.