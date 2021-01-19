В Свердловской области граждан из групп риска будут вакцинировать отдельно от остальных

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что массовая вакцинация от коронавируса подразумевает доступность для всех желающих. В том числе для людей из групп риска.
Речь об этом шла на сегодняшнем брифинге.
"Массовая вакцинация, конечно, подразумевает доступность для всех желающих", – сказал Павел Креков, отметив, что в регионе сохраняются приоритеты – это медработники, педагоги, работники соцзащиты.
Кроме того, особый приоритет у людей из групп риска. Речь идёт о свердловчанах старше 60 лет и гражданах с хроническими заболеваниями (диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы).
По словам замгубернатора, в случае инфицирования тяжесть течения болезни, риск смертности среди этой категории граждан существенно выше. Чтобы не пересекаться с другими потоками пациентов, людей из групп риска будут приглашать в поликлиники в определённые дни.
"В феврале мы начнём организацию выездных пунктов вакцинации, для этого куплены специальные холодильники. Они будут работать в сельских территориях. В ряде случаев мы будем использовать подвоз [пациентов в больницы – прим. "ОГ"]", – сообщил Павел Креков.
В Свердловскую область поступило 15 тысяч доз отечественной вакцины "Спутник V". Прививки поставили около 14 тысяч человек, сообщает оперштаб.
Добавим, накануне глава региона Евгений Куйвашев подписал новый указ о продлении действия режима повышенной готовности, введённого из-за коронавируса. Самоизоляция для отдельных категорий граждан продлевается ещё на две недели, до 1 февраля.
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