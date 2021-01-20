В Свердловской области 66 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам

Более 500 заразившихся выявлено в 19 свердловских муниципалитетах. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области уже около 66 тысяч инфицированных, коронавирусом болеют или переболели 1,5% населения. Роспотребнадзор обновил данные о распространении COVID-19 по городам.

Более 500 заразившихся выявлено в 19 свердловских муниципалитетах. Список территорий выглядит так:

Екатеринбург (35 329 инфицированных),

Нижний Тагил (3 943),

Первоуральск (2 140),

Ревда (1 948),

Каменск-Уральский и Каменский район (1 729),

Верхняя Пышма (1 490),

Берёзовский (1 429),

Серов (956),

Сухой Лог (830),

Красноуфимск и Красноуфимский район (850),

Краснотурьинск (756),

Нижнесергинский район (729),

Реж (657),

Асбест (646),

Ирбитский район (637),

Белоярский район (592),

Талицкий район (577),

Алапаевск и Алапаевский район (545),

Камышлов и Камышловский район (542).

Накануне стало известно о 378 новых пациентах с коронавирусом. С болезнью справились более 58 тысяч пациентов. На лечении остаются около 6 тысяч человек, в том числе 501 - в тяжёлом состоянии.

Напомним, что отметка в 65 тысяч была преодолена трое суток назад.

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