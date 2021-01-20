В Свердловской области 66 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам

В Свердловской области уже около 66 тысяч инфицированных, коронавирусом болеют или переболели 1,5% населения. Роспотребнадзор обновил данные о распространении COVID-19 по городам.
Более 500 заразившихся выявлено в 19 свердловских муниципалитетах. Список территорий выглядит так:
- Екатеринбург (35 329 инфицированных),
- Нижний Тагил (3 943),
- Первоуральск (2 140),
- Ревда (1 948),
- Каменск-Уральский и Каменский район (1 729),
- Верхняя Пышма (1 490),
- Берёзовский (1 429),
- Серов (956),
- Сухой Лог (830),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (850),
- Краснотурьинск (756),
- Нижнесергинский район (729),
- Реж (657),
- Асбест (646),
- Ирбитский район (637),
- Белоярский район (592),
- Талицкий район (577),
- Алапаевск и Алапаевский район (545),
- Камышлов и Камышловский район (542).
Накануне стало известно о 378 новых пациентах с коронавирусом. С болезнью справились более 58 тысяч пациентов. На лечении остаются около 6 тысяч человек, в том числе 501 - в тяжёлом состоянии.
Напомним, что отметка в 65 тысяч была преодолена трое суток назад.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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