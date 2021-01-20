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20 января 2021, 07:15

В Свердловской области 66 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам

Люди в масках идут по снежной улице

Более 500 заразившихся выявлено в 19 свердловских муниципалитетах. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области уже около 66 тысяч инфицированных, коронавирусом болеют или переболели 1,5% населения. Роспотребнадзор обновил данные о распространении COVID-19 по городам.

Более 500 заразившихся выявлено в 19 свердловских муниципалитетах. Список территорий выглядит так:

  • Екатеринбург (35 329 инфицированных),
  • Нижний Тагил (3 943),
  • Первоуральск (2 140),
  • Ревда (1 948),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (1 729),
  • Верхняя Пышма (1 490),
  • Берёзовский (1 429),
  • Серов (956),
  • Сухой Лог (830),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (850),
  • Краснотурьинск (756),
  • Нижнесергинский район (729),
  • Реж (657),
  • Асбест (646),
  • Ирбитский район (637),
  • Белоярский район (592),
  • Талицкий район (577),
  • Алапаевск и Алапаевский район (545),
  • Камышлов и Камышловский район (542).

Накануне стало известно о 378 новых пациентах с коронавирусом. С болезнью справились более 58 тысяч пациентов. На лечении остаются около 6 тысяч человек, в том числе 501 - в тяжёлом состоянии.

Напомним, что отметка в 65 тысяч была преодолена трое суток назад.

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