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23 января 2021, 13:24

Число излечившихся от коронавируса свердловчан превысило 60 тысяч

Коронавирус в Свердловской области

Общее число инфицированных свердловчан с начала пандемии - 67 526. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 390 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных свердловчан с начала пандемии - 67 526. Более 60 тысяч уральцев уже вылечились.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге за сутки коронавирусом заболели 144 человека.

Также новые инфицированные выявлены среди жителей Алапаевска, Асбеста, Арамильского, Артинского и Белоярского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кушвы, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Рефтинского, Староуткинска, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Сысертского и Талицкого городских округов.

С начала пандемии из больниц выписались 60 015 свердловчан. В том числе за минувшие сутки выписано 400 человек.

Среди тех, кто продолжает лечение, 491 человек находятся в тяжёлом состоянии, 216 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Зарегистрировано ещё 17 случаев смерти больных COVID-19. Всего от коронавируса скончались 1 907 жителя региона.

Напомним, накануне в Свердловской области выявили 385 случаев новой коронавирусной инфекции. С картой распространения COVID-19 на Среднем Урале можно ознакомится здесь.

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