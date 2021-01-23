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23 января 2021, 09:00

В Верхней Пышме - 1500 заболевших: карта распространения COVID-19 на Среднем Урале

В Верхней Пышме число заболевших сначала пандемии достигло 1 500.

В Верхней Пышме число заболевших сначала пандемии достигло 1 500. Фото: Галина Соловьева

Роспотребнадзор обновил карту распространения новой коронавирусной инфекции по территории Свердловской области. В Верхней Пышме число заболевших сначала пандемии достигло 1 500.

Согласно данным, приведённым на сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в регионе лабораторно подтверждено 67136 случая заражения COVID-19.

больше всего заболевших выявлено в Екатеринбурге - 35939 (+233  за прошлые сутки). Далее следуют Нижний Тагил (3 993), Первоуральск (2 174), Ревда (1 974), Каменск-Уральский с Каменским районом (1 759), Верхняя Пышма (1500) и Берёзовский (1 454). 

Меньше всего заболевших на севере Свердловской области - в Таборинском районе за всё время заразились два человека, в Гарях заболели пятеро, в пгт Малышева - шестеро, а в Пелыме инфекцию подхватили восемь человек.

Напомним, накануне в Свердловской области выявили ещё 385 случаев новой коронавирусной инфекции. 

Напомним, что отметка в 65 тысяч инфицированных COVID-19 была преодолена 17 января, в 66 тысяч - 20 января. 

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Областная газета Свердловской области

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