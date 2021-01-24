В Свердловской области выявили 392 случая заражения коронавирусом за сутки

Общее число инфицированных свердловчан с начала пандемии - 67 918. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 392 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Это на двоих заболевших больше, чем сутками ранее.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге за сутки коронавирусом заболели 175 человек.

Также новые инфицированные выявлены среди жителей Алапаевска, Арамильского, Артемовского городских округов, Асбеста, Ачитского, Байкаловского и Белоярского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Горноуральского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серёг, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Сосьвы, Сысерти, Тавды, Туринского и Шалинского городских округов.

Общее число инфицированных свердловчан с начала пандемии - 67 918. Из больниц выписались 60 419 уральцев. В том числе за минувшие сутки излечились 404 человека.

Среди тех, кто продолжает лечение, 480 человек находятся в тяжёлом состоянии, 311 из них - в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 207 подключены к аппаратам ИВЛ.

Зарегистрировано ещё 15 случаев смерти больных COVID-19. Всего от коронавируса скончались 1 922 жителя региона.

Напомним, накануне в Свердловской области выявили 390 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего в регионе заболели 67 918 человек, более 40 тысяч из них, в двух городах - Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.