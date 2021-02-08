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8 февраля 2021, 07:15

Более 500 заболевших COVID-19 в 21 свердловском муниципалитете: данные по городам

Пенсионерка идёт по улице с пакетами

Это значит, что COVID-19 болеют или уже переболели около 1,7% от общего населения региона. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в Свердловской области. За выходные число инфицированных перевалило за 500 в Невьянске и Качканаре, за 900 - в Сухом Логе, за 38 тысяч - в Екатеринбурге.

Более 500 переболевших или болеющих COVID-19 выявлено в 21 свердловском муниципалитете. Список выглядит следующим образом:

  • Екатеринбург (38 144 заразившихся),
  • Нижний Тагил (4 379),
  • Первоуральск (2 537),
  • Ревда (2 115),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (1 951),
  • Верхняя Пышма (1 554),
  • Берёзовский (1 549),
  • Серов (1 044),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (973),
  • Сухой Лог (905),
  • Нижнесергинский район (853),
  • Реж (832),
  • Краснотурьинск (825),
  • Ирбит и Ирбитский район (761),
  • Асбест (743),
  • Талицкий район (719),
  • Белоярский район (681),
  • Алапаевск и Алапаевский район (665),
  • Камышлов и Камышловский район (658),
  • Качканар (509),
  • Невьянск (507).

В выходные в Свердловской области выявляли 323 и 313 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных в регионе приближается к 73 тысячам. Это значит, что COVID-19 болеют или уже переболели около 1,7% от общего населения региона.

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