Более 500 заболевших COVID-19 в 21 свердловском муниципалитете: данные по городам

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в Свердловской области. За выходные число инфицированных перевалило за 500 в Невьянске и Качканаре, за 900 - в Сухом Логе, за 38 тысяч - в Екатеринбурге.
Более 500 переболевших или болеющих COVID-19 выявлено в 21 свердловском муниципалитете. Список выглядит следующим образом:
- Екатеринбург (38 144 заразившихся),
- Нижний Тагил (4 379),
- Первоуральск (2 537),
- Ревда (2 115),
- Каменск-Уральский и Каменский район (1 951),
- Верхняя Пышма (1 554),
- Берёзовский (1 549),
- Серов (1 044),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (973),
- Сухой Лог (905),
- Нижнесергинский район (853),
- Реж (832),
- Краснотурьинск (825),
- Ирбит и Ирбитский район (761),
- Асбест (743),
- Талицкий район (719),
- Белоярский район (681),
- Алапаевск и Алапаевский район (665),
- Камышлов и Камышловский район (658),
- Качканар (509),
- Невьянск (507).
В выходные в Свердловской области выявляли 323 и 313 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных в регионе приближается к 73 тысячам. Это значит, что COVID-19 болеют или уже переболели около 1,7% от общего населения региона.
Читайте также:За неделю в Свердловскую область поступило 60 тысяч доз вакцины "Спутник V".
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале