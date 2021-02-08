Более 500 заболевших COVID-19 в 21 свердловском муниципалитете: данные по городам

Это значит, что COVID-19 болеют или уже переболели около 1,7% от общего населения региона. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в Свердловской области. За выходные число инфицированных перевалило за 500 в Невьянске и Качканаре, за 900 - в Сухом Логе, за 38 тысяч - в Екатеринбурге.

Более 500 переболевших или болеющих COVID-19 выявлено в 21 свердловском муниципалитете. Список выглядит следующим образом:

Екатеринбург (38 144 заразившихся),

Нижний Тагил (4 379),

Первоуральск (2 537),

Ревда (2 115),

Каменск-Уральский и Каменский район (1 951),

Верхняя Пышма (1 554),

Берёзовский (1 549),

Серов (1 044),

Красноуфимск и Красноуфимский район (973),

Сухой Лог (905),

Нижнесергинский район (853),

Реж (832),

Краснотурьинск (825),

Ирбит и Ирбитский район (761),

Асбест (743),

Талицкий район (719),

Белоярский район (681),

Алапаевск и Алапаевский район (665),

Камышлов и Камышловский район (658),

Качканар (509),

Невьянск (507).

В выходные в Свердловской области выявляли 323 и 313 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных в регионе приближается к 73 тысячам. Это значит, что COVID-19 болеют или уже переболели около 1,7% от общего населения региона.

Читайте также:За неделю в Свердловскую область поступило 60 тысяч доз вакцины "Спутник V".