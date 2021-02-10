В Первоуральске число заболевших коронавирусом перевалило за 2,5 тысячи: данные по городам

61,5% переболевших или болеющих приходится на три свердловских города. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в Свердловской области. В Первоуральске число инфицированных перевалило за 2,5 тысячи, в Нижнем Тагиле - за 4,4 тысячи.

За сутки там заболели ещё 43 человека. Всего на кануне стало известно о 289 новых случаях коронавируса. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 73 377. 61,5% переболевших или болеющих приходится на три свердловских города. Среди них:

Екатеринбург (38 261 подхвативших ковид),

Нижний Тагил (4 409),

Первоуральск (2 508).

Добавим, что накануне было выявлено менее 300 новых ковид-пациентов впервые с 10 ноября.

Читайте также:

Берёзовский обошёл Верхнюю Пышму по числу заболевших коронавирусом: статистика по городам.