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10 февраля 2021, 07:28

В Первоуральске число заболевших коронавирусом перевалило за 2,5 тысячи: данные по городам

Девушка в маске в магазине

61,5% переболевших или болеющих приходится на три свердловских города. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в Свердловской области. В Первоуральске число инфицированных перевалило за 2,5 тысячи, в Нижнем Тагиле - за 4,4 тысячи.

За сутки там заболели ещё 43 человека. Всего на кануне стало известно о 289 новых случаях коронавируса. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 73 377. 61,5% переболевших или болеющих приходится на три свердловских города. Среди них:

  • Екатеринбург (38 261 подхвативших ковид),
  • Нижний Тагил (4 409),
  • Первоуральск (2 508).

Добавим, что накануне было выявлено менее 300 новых ковид-пациентов впервые с 10 ноября.

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