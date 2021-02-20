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20 февраля 2021, 13:44

Коронавирусом в России заразились ещё 12 953 человека

Люди в масках идут по улице

Сегодня стало известно, что в России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса. Фото: Павел Ворожцов

За сутки ковид подхватили 12 953 россиянина. Общее число инфицированных в стране составляет 4 151 984.

Более 1000 заболевших выявлено в Москве и Санкт-Петербурге. Свердловская область разделила 11-ю строчку с Саратовской областью с 219 новыми ковид-пациентами.

Выздоровели 3,7 миллиона жителей России, в том числе 17,5 тысячи - выписаны за последние сутки. Скончались ещё 480 россиян, в том числе 11 свердловчан. С начала пандемии в стране зафиксировано 82 876 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 108,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 365 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 597 442 человека. 

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Областная газета Свердловской области

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