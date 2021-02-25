За сутки в Свердловской области выявили 178 случаев коронавируса

Менее 200 заразившихся на Среднем Урале выявляют вторые сутки подряд. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 178 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе перевалило за 77 тысяч.

Менее 200 заразившихся на Среднем Урале выявляют вторые сутки подряд. Накануне стало известно о 187 новых ковид-пациентах.

Выписались по выздоровлению 70 тысяч пациентов. На лечении остаются около 5 тысяч больных COVID-19, 326 - в тяжёлом состоянии.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+74), Артинского, Асбестовского ГО, Верх-Нейвинского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Серова, Сосьвы, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Туринского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 77 151", - сообщили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Стало известно также о 13 случаях смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся свердловчан с инфекцией достигло 2 345.

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