В Кремле заявили об отсутствии дефицита вакцин от коронавируса

Первым компонентом "Спутник V" привиты 127,5 тысячи свердловчан, вторым – свыше 35 тысяч. Фото: Галина Соловьёва

В Кремле заявили, что нехватки вакцин от коронавируса в России нет. Темпы вакцинации в ближайшее время будут увеличены.

"Сейчас мы нигде не наблюдаем дефицита. Нет какой-то информации, что спрос на прививки превышает предложение. Очевидно, что со временем темпы вакцинации будут повышаться, и как раз по мере того как они будут повышаться, будут также увеличиваться производственные мощности", - приводит "Российская газета" слова пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.

В Свердловскую область поступило уже более 170 тысяч доз вакцины "Спутник V". Первым компонентом привиты 127,5 тысячи человек, вторым – свыше 35 тысяч. Также прибыла 1000 доз вакцины "ЭпиВакКорона".

На данный момент в 76 свердловских больницах развёрнуты 125 прививочных пунктов.

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