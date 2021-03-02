Число заболевших COVID-19 в Свердловской области превышает 77,8 тысячи

В первый день весны на Среднем Урале зарегистрировали 179 случаев заражения.Фото: Галина Соловьёва.

Обновлены данные по заболеваемости коронавирусом в Свердловской области. По информации на 1 марта, с начала пандемии инфекцию подхватили 77 869 человек.

За всё время в Екатеринбурге было зарегистрировано 39 974 заболевших (+60 за сутки). Ожидается, что сегодня количество инфицированных перевалит за 40 тысяч.

Помимо уральской столицы первые пять мест в антирейтинге занимают Нижний Тагил ‒ 4 734, в Первоуральск ‒ 2 722, Ревда ‒ 2 221, Каменск-Уральский и Каменский район ‒ 2 089. В остальных муниципалитетах было выявлено менее 2 тысяч ковид-пациентов, сообщает Управление Роспотребнадзор.

За сутки диагноз был подтверждён у жителей Артинского, Асбестовского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Камышлова, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Махнево, Невьянска, Нижних Серёг, Новой Ляли, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Шалинского городских округов.

Добавим, в первый день весны на Среднем Урале зарегистрировали 179 случаев заражения. В больницах сейчас остаются менее 5 тысяч граждан.

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