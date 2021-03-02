За сутки в Свердловской области выявили 153 случая коронавируса

Всю последнюю неделю на Среднем Урале выявляют менее 200 заразившихся. Фото: Павел Ворожцов

Ещё 153 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 78 тысяч.

Всю последнюю неделю на Среднем Урале выявляют менее 200 заразившихся. Накануне стало известно о 179 новых ковид-пациентах.

Выписалась по выздоровлению 71 тысяча уральцев, в том числе 164 человека - за последние сутки. На лечении остаются около 5 тысяч больных COVID-19. 295 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+66), Артёмовского, Артинского ГО, Байкаловского района, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижних Серёг, Первоуральска, Ревды, Североуральска, Серова, Сосьвы, Сухого Лога, Талицкого и Туринского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 78 022", - сообщили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Зарегистрировано ещё 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 397.

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