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Общество / Здравоохранение и здоровье
24 марта 2021, 13:16

Коронавирус подтвердили ещё у 8 861 россиянина

Врач в защитном костюме идёт по коридору.

Более 1 000 заразившихся ежедневно фиксируют только в Москве. Галина Соловьёва

За сутки в России выявлено 8 861 случай заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных в стране составляет 4 483 471.

Более 1 000 заразившихся ежедневно фиксируют только в Москве (за 24 марта +1 431 случай). Свердловская область со 140 новыми ковид-пациентами заняла 10-ю строчку среди регионов.

Всего выписались по выздоровлению 4 миллиона 98 тысяч жителей страны, в том числе 10,3 тысячи - за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 96 тысяч соотечественников. За последние сутки зафиксирован 401 летальный исход.

Накануне COVID-19 подтвердили у 8 457 россиян.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено 118 миллионов тестов на коронавирус, в том числе 265 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 484 760 россиян.

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