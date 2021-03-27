В России коронавирус подтвердили ещё у 8 885 человек

За сутки в России выявлено 8 885 случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных в стране достигло 4,5 миллиона.
Более 1 000 заразившихся фиксируют по-прежнему только в Москве (1 551). Свердловская область со 142 новыми ковид-пациентами заняла 10-ю строчку среди регионов.
Российские врачи с начала пандемии вылечили 4,1 млн пациентов. За последние сутки из больниц по выздоровлению выписались 10,3 тысячи граждан. Скончались ещё 387 россиян. С начала пандемии - 97,4 тысячи человек.
Накануне COVID-19 подтвердили у 9 167 человек.
По данным Роспотребнадзора, сегодня проведено 119 миллионов тестов на коронавирус, в том числе 341 тысяча - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 482 428 россиян.
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