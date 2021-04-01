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1 апреля 2021, 13:34

Коронавирусом заразились ещё 9 169 россиян

Пенсионерка в маске в автобусе

С начала этого месяца обязательный дистант для людей старше 65 лет отменяют на федеральном уровне. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявлено 9 169 случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 4 554 264.

В Москве впервые почти за месяц выявили более двух тысяч новых ковид-пациентов за сутки - 2 151. Свердловская область со 135 новыми случаями коронавируса за сутки заняла 10-ю строчку среди других российских регионов.

Накануне COVID-19 подтвердили у 8 275 жителей России.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в стране проведено 120,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 343 тысячи - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 491 120 россиян.

Напомним, что с начала этого месяца обязательный дистант для людей старше 65 лет отменяют на федеральном уровне.

Фото: с сайта "Стопкоронавирус.рф"

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Областная газета Свердловской области

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