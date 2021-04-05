Первую прививку от коронавируса поставили 233 тысячи свердловчан

В минувшие выходные в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле проводилась выездная вакцинация в торговых центрах. Фото: Алексей Кунилов

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 233 121 житель Свердловской области или 5,3% населения. Завершили вакцинацию 168 711 уральцев.

В минувшие выходные в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле проводилась выездная вакцинация в торговых центрах. На Эльмаше в столице Урала выстроились очереди из желающих привиться. Прививку успели поставить 600 горожан. На месте работали врачи из городской больницы №23. В Нижнем Тагиле прививочную кампанию в ТЦ DEPO провела Демидовская городская больница. "Укололись" 170 тагильчан. Такие данные через оперштаб по борьбе с коронавирусом распространил свердловский минздрав.

Через три недели в тех же торговых центрах будут вводить второй компонент вакцины.

Добавим, что сегодня стало известно о 141 случае заболевания коронавирусом в Свердловской области. Болеют или уже переболели 83 192 свердловчанина или 1,9% насселения региона.

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