В Екатеринбурге 42 тысячи заболевших коронавирусом: статистика по свердловским городам

На столицу Урала приходится 50% случаев заболевания в регине. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных COVID-19 приблизилось к 42 тысячам.

На столицу Урала приходится 50% случаев заболевания в регине. Всего на Среднем Урале выявлено 83,3 тысячи болеющих или переболевших коронавирусом. Вылечились почти 77 тысяч уральцев.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, городами-лидерами также являются:

Нижний Тагил (с начала пандемии в городе зафиксировано 5 213 случаев COVID-19),

Первоуральск (2 947),

Ревда (2 383),

Каменск-Уральский и Каменский район (2 254).

В других муниципалитетах менее двух тысяч инфицированных.

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