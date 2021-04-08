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8 апреля 2021, 08:05

В Екатеринбурге 42 тысячи заболевших коронавирусом: статистика по свердловским городам

Девушка в маске в автобусе

На столицу Урала приходится 50% случаев заболевания в регине. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных COVID-19 приблизилось к 42 тысячам.

На столицу Урала приходится 50% случаев заболевания в регине. Всего на Среднем Урале выявлено 83,3 тысячи болеющих или переболевших коронавирусом. Вылечились почти 77 тысяч уральцев.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, городами-лидерами также являются:

  • Нижний Тагил (с начала пандемии в городе зафиксировано 5 213 случаев COVID-19),
  • Первоуральск (2 947),
  • Ревда (2 383),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 254).

В других муниципалитетах менее двух тысяч инфицированных.

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Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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Областная газета Свердловской области

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