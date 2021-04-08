В Екатеринбурге 42 тысячи заболевших коронавирусом: статистика по свердловским городам

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных COVID-19 приблизилось к 42 тысячам.
На столицу Урала приходится 50% случаев заболевания в регине. Всего на Среднем Урале выявлено 83,3 тысячи болеющих или переболевших коронавирусом. Вылечились почти 77 тысяч уральцев.
По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, городами-лидерами также являются:
- Нижний Тагил (с начала пандемии в городе зафиксировано 5 213 случаев COVID-19),
- Первоуральск (2 947),
- Ревда (2 383),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 254).
В других муниципалитетах менее двух тысяч инфицированных.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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