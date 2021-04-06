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6 апреля 2021, 08:21

Почти 2% заразившихся COVID-19 в России ‒ жители Свердловской области

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Накануне стало известно ещё о 141 случае коронавируса на Среднем Урале, в том числе 54 ‒ в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьёва.

С начала пандемии коронавирус подхватили 83 192 жителя Свердловской области. Это 1,8% от числа всех заражённых в стране.

По данным федерального оперштаба, Средний Урал находится на пятой строчке по числу заболевших COVID-19 за всё время. На первом месте Москва, на втором ‒ Санкт-Петербург, на третьем ‒ Московская область, на четвёртом ‒ Нижегородская область. Общее число инфицированных в России на 5 апреля составило 4 589 540.

Лидерами по числу заболевших коронавирусом в Свердловской области остаются пять муниципалитетов, информирует региональное Управление Роспотребнадзора. В них выявлены более 2 тысяч заразившихся COVID-19. Среди них:

  • Екатеринбург (41 862),
  • Нижний Тагил (5 190),
  • Первоуральск (2 944),
  • Ревда (2 373),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 242).

На эти города приходится 65,6% от общего числа ковид-пациентов, выявленных за всё время.

Добавим, накануне стало известно ещё о 141 случае коронавируса на Среднем Урале, в том числе 54 ‒ в Екатеринбурге. С начала пандемии из больниц выписались 76 587 свердловчан, умерли ‒ 2 779 ковид-пациентов.

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Областная газета Свердловской области

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