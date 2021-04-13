За сутки в Свердловской области выявили 130 случаев коронавируса

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 267 тысяч жителей Свердловской области или 6,2% населения. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 130 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе составляет 84,2 тысячи.

Выписались по выздоровлении около 78 тысяч свердловчан, в том числе 142 человека - за последние сутки. На лечении остаются менее 4 тысяч ковид-пациентов. Состояние 282 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+56), Байкаловского района, Белоярского ГО, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Карпинска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Полевского, Пышминского городского округа, Серова, Сысертского, Тугулымского и Туринского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 84 213", - сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Зарегистрировано 16 случаев смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 2 863.

Накануне стало известно о 124 новых случаях заболевания в регионе.

Известно, что первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 267 тысяч жителей Свердловской области или 6,2% населения. Завершили вакцинацию 174 тысячи уральцев.

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