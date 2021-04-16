За сутки в Свердловской области выявили 124 случая коронавируса

Выздоровели и выписались из больниц 78 тысяч свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 124 жителя Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе перевалило за 84,5 тысячи.

Выздоровели и выписались из больниц 78 тысяч свердловчан, в том числе 135 - за последние сутки. На лечении остаются менее 4 тысяч ковид-пациентов. Состояние 259 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+36), Алапаевского района, Арамильского, Артёмовского, Артинского ГО, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верх-Нейвинского, Верхней Салды, Горноуральского ГО, Каменска-Уральского, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Невьянска, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Режа, Ревды, Серова, Сосьвы, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Туринского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 84 588", - сообщили в свердловском оперштабе 16 апреля.

Зарегистрировано 15 случаев смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся с подтверждённым диагнозом с начала пандемии – 2 909.

Накануне стало известно о 126 новых случаях заболевания в регионе.

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