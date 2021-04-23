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Общество / Здравоохранение и здоровье
23 апреля 2021, 13:22

За сутки в Свердловской области выявили 114 случаев коронавируса

коронавирус

За последние сутки из больниц выписались 124 человека. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 114 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 85 384.

Выписался по выздоровлении 78 991 свердловчанин, в том числе 124 – за последние сутки. На лечении остаются менее 3,4 тысячи ковид-пациентов.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+40), Артинского ГО, Берёзовского, Богдановича, Верхней Салды, Дегтярска, Ирбита, Каменска-Уральского, Карпинска, Качканара, Красноуфимска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского ГО, Ревды, Североуральска, Серова, Староуткинска, Сухого Лога, Тавдинского и Талицкого городских округов.

Зарегистрировано ещё 16 случаев смерти больных COVID-19. Общее число – 3 008, сообщает региональный оперштаб.

Напомним, сутками ранее на Среднем Урале выявили 119 случаев коронавируса.

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Областная газета Свердловской области

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