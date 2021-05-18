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18 мая 2021, 13:38

Коронавирусом заболели ещё 8 183 россиянина

Люди в масках

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 134 млн тестов на коронавирус. Фото: Галина Соловьёва

За сутки у 8 183 жителей России подтверждён коронавирус. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 4 957 756.

В Москве выявлено более 2 000 новых ковид-пациентов (2 430). В других регионах - менее 1000 заразившихся. Свердловская область со 107 случаями коронавируса занимает 11-ю строчку среди других российских регионов.

Выздоровели почти 4,6 миллиона человек с начала пандемии. За последние сутки выписались около 9 тысяч жителей страны. Скончались ещё 364 заболевших, всего с марта прошлого года - 116,6 тысячи заразившихся.

Накануне COVID-19 подтвердили у 9 328 россиян.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 134 млн тестов на коронавирус, в том числе 213 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 505 787 человек.

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Областная газета Свердловской области

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Коронавирусом заболели ещё 8 183 россиянина