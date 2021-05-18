Более 400 тысяч свердловчан полностью завершили вакцинацию от COVID-19

Иммунная прослойка в регионе составляет более 30%. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области продолжается вакцинация от COVID-19. Первый компонент получили свыше 300 тысяч человек, второй – 425 тысяч.

В Екатеринбурге прививку поставили более 150 тысяч горожан. Об этом в ходе блифинга рассказала ректор Уральского государственного медуниверситета, член-корреспондент РАН Ольга Ковтун.

Она отметила, что на сегодняшний день "иммунная прослойка" в регионе составляет более 30% – в том числе привитые и переболевшие. Однако, по словам Ольги Ковтун, чтобы справиться с инфекцией необходимо достичь показателя в 60%.

В ходе выступления спикер также заявила, что сейчас на Среднем Урале "число острых случаев сокращается". Так, накануне было выявлено 97 новых случаев. Несмотря на это, она напомнила, что режим повышенной готовности в области не отменён – необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

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