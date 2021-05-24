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24 мая 2021, 13:36

Коронавирус подтверждён ещё у 8 406 россиян

Люди в масках идут по городу

Отметку в 5 миллионов переболевших или болеющих COVID-19 Россия перешагнула 23 мая. Фото: Галина Соловьёва

За сутки у 8 406 жителей России подтвердили коронавирус. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 5 009 911.

В Москве выявлено более 2 000 новых ковид-пациентов (2 487). В других регионах - менее 1 000 заразившихся. Свердловская область с 99 случаями коронавируса занимает 10-ю строчку среди других российских регионов.

Выписались по выздоровлении 4,6 миллиона россиян, в том числе за последние сутки - 6 540 человек. Коронавирус унёс жизнь 118,8 тысячи жителей страны. Смерть 319 заражённых COVID-19 была зарегистрирована за последние 24 часа.

Накануне стало известно о 8 951 новом случае COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено около 136 млн тестов на коронавирус, в том числе 289 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 517 775 человек.

Отметку в 5 миллионов переболевших или болеющих COVID-19 Россия перешагнула 23 мая.

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Областная газета Свердловской области

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