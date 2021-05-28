В Свердловской области почти 89 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам

Число заразившихся коронавирусом в Свердловской области достигло почти 89 тысяч. Болеют или переболели COVID-19 2% населения. Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим в свердловских городах.
В Верхней Пышме число заразившихся перевалило за 1,8 тысячи человек, в Берёзовском - за 2 тысячи, в Ревде - за 2,5 тысячи, в Нижнем Тагиле - за 6 тысяч. Территориями-лидерами по-прежнему являются 13 муниципалитетов, в которых выявлено более 1 000 болеющих или справившихся с болезнью. Среди городов:
- Екатеринбург (43 870, +42 ковид-пациента за сутки),
- Нижний Тагил (6 029, +11)
- Первоуральск (3 196, +9),
- Ревда (2 548, +4),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 382, +1),
- Берёзовский (2 024, +4),
- Верхняя Пышма (1 805, +3),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (1 371, +1),
- Серов (1 216, +0),
- Реж (1 214, +0),
- Нижнесергинский район (1 132, +1),
- Сухой Лог (1 052, +0),
- Талицкий район (1 052, +0).
Напомним, что за последние сутки было выявлено 98 случаев коронавируса в Свердловской области. Отметку в 88 тысяч заразившихся с начала пандемии регион перешагнул 19 мая.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале