В Свердловской области почти 89 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам

Отметку в 88 тысяч заразившихся с начала пандемии регион перешагнул 19 мая. Фото: Галина Соловьёва

Число заразившихся коронавирусом в Свердловской области достигло почти 89 тысяч. Болеют или переболели COVID-19 2% населения. Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим в свердловских городах.

В Верхней Пышме число заразившихся перевалило за 1,8 тысячи человек, в Берёзовском - за 2 тысячи, в Ревде - за 2,5 тысячи, в Нижнем Тагиле - за 6 тысяч. Территориями-лидерами по-прежнему являются 13 муниципалитетов, в которых выявлено более 1 000 болеющих или справившихся с болезнью. Среди городов:

Екатеринбург (43 870, +42 ковид-пациента за сутки),

Нижний Тагил (6 029, +11)

Первоуральск (3 196, +9),

Ревда (2 548, +4),

Каменск-Уральский и Каменский район (2 382, +1),

Берёзовский (2 024, +4),

Верхняя Пышма (1 805, +3),

Красноуфимск и Красноуфимский район (1 371, +1),

Серов (1 216, +0),

Реж (1 214, +0),

Нижнесергинский район (1 132, +1),

Сухой Лог (1 052, +0),

Талицкий район (1 052, +0).

Напомним, что за последние сутки было выявлено 98 случаев коронавируса в Свердловской области. Отметку в 88 тысяч заразившихся с начала пандемии регион перешагнул 19 мая.