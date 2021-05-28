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Общество / Здравоохранение и здоровье
28 мая 2021, 09:05

В Свердловской области почти 89 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам

Люди в масках идут по улице

Отметку в 88 тысяч заразившихся с начала пандемии регион перешагнул 19 мая. Фото: Галина Соловьёва

Число заразившихся коронавирусом в Свердловской области достигло почти 89 тысяч. Болеют или переболели COVID-19 2% населения. Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим в свердловских городах.

В Верхней Пышме число заразившихся перевалило за 1,8 тысячи человек, в Берёзовском - за 2 тысячи, в Ревде - за 2,5 тысячи, в Нижнем Тагиле - за 6 тысяч. Территориями-лидерами по-прежнему являются 13 муниципалитетов, в которых выявлено более 1 000 болеющих или справившихся с болезнью. Среди городов:

  • Екатеринбург (43 870, +42 ковид-пациента за сутки),
  • Нижний Тагил (6 029, +11)
  • Первоуральск (3 196, +9),
  • Ревда (2 548, +4),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 382, +1),
  • Берёзовский (2 024, +4),
  • Верхняя Пышма (1 805, +3),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1 371, +1),
  • Серов (1 216, +0),
  • Реж (1 214, +0),
  • Нижнесергинский район (1 132, +1),
  • Сухой Лог (1 052, +0),
  • Талицкий район (1 052, +0).

Напомним, что за последние сутки было выявлено 98 случаев коронавируса в Свердловской области. Отметку в 88 тысяч заразившихся с начала пандемии регион перешагнул 19 мая.

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Областная газета Свердловской области

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