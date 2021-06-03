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3 июня 2021, 13:31

Суточный прирост заболевших COVID-19 в Свердловской области составил 99 человек

коронавирус

За день коронавирусом заразились 97 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

За день в Свердловской области коронавирусом заразились ещё 99 человек. В итоге общее число людей, подхвативших COVID-19 в регионе, достигло 89,6 тысячи.

Как сообщили в региональном оперштабе по борьбе с распространением инфекции, с начала пандемии было выписано почти 83,5 тысячи свердловчан. Продолжают лечиться 2,7 тысячи пациентов с подтверждённым диагнозом «COVID-19».

Отметим, что на Средний Урал поступило три партии вакцины от коронавируса: по больницам распространяется 18 900 доз вакцины «Спутник V», вакцина «ЭпиВакКорона», которая позволит привить 12600 человек, и 3120 доз вакцины «КовиВак»

По данным на 3 июня, в больницах, подведомственных минздраву Свердловской области, первым компонентом привито 477 421 человек, 397 936 завершили вакцинацию. В Свердловской области вакцинация от COVID-19 проводится в 82 медицинских организациях в 155 кабинетах. Организовано 32 мобильных пункта и 42 мобильные бригады.

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