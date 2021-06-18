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18 июня 2021, 13:35

За сутки в Свердловской области выявили 153 случая заражения коронавирусом

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Сегодня регион занял 8-ю строчку среди российских регионов по числу выявленных ковид-пациентов. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 153 случая коронавируса выявили в Свердловской области за сутки, по данным на 18 июня. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан достигло 91,4 тысячи.

Выздоровели и выписались из больниц более 85 тысяч человек, в том числе 144 - за последние сутки. На лечении официально остаются около 2,5 тысячи ковид-пациентов. Состояние 305 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+44), Алапаевска, Арамильского, Артемовского, Артинского, Белоярского ГО, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Горноуральского ГО, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Красноуфимска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Ревды, Талицкого и Туринского ГО.

"Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 91 435", - сообщили в свердловском оперштабе.

Зарегистрировано 13 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 3 649.

Накануне стало известно о 149 новых случаях коронавируса. Сегодня регион занял 9-ю строчку среди российских регионов по числу выявленных ковид-пациентов.

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