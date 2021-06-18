Свердловским ресторанам рекомендовали организовать вакцинацию сотрудников

Владельцы кафе и ресторанов в Свердловской области получили письма от регионального министерства АПК с рекомендациями об усилении мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Фото: Павел Ворожцов.

Владельцы кафе и ресторанов в Свердловской области получили письма от регионального министерства АПК с рекомендациями об усилении мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В частности, сотрудников заведений опщепита просят пройти вакцинацию от коронавируса.

Как сообщили "Областной газете" в свердловском оперштабе по борьбе с COVID-19, данное письмо носит информационный характер.

"Руководителей предприятий отрасли просят уделить самое пристальное внимание соблюдению всех действующих в регионе с начала пандемии мер профилактики COVID-19, всячески стимулировать персонал к прохождению вакцинации, а также информировать о возможных инструментах сдерживания распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

По информации, опубликованной в других СМИ, свердловские власти рассматривают варианты ограничения работы предприятий, где процент вакцинации сотрудников менее 100%, а также введение запрета на посещение предприятий гражданам, не прошедшим полный курс вакцинации от ковида.

Официального документа о введении ограничений на Среднем Урале на данный момент нет.

Напомним, 16 июня главный санврач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее около 60% работающих граждан поставить первый компонент вакцины до 15 июля.

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