Власти Свердловской области будут поощрять предприятия с привитыми сотрудниками

По словам Евгения Куйвашева, власти будут делать всё, чтобы привести регламенты работы магазинов и точек общепита в соответствие с новыми требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности. Фото: Павел Ворожцов.

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев сообщил, что вводить жёсткие ограничения в отношение точек общепита власти не собираются. При этом он отметил, что в период роста заболеваемости коронавирусом в регионе приоритет будет отдаваться кафе и ресторанам, где все сотрудники прошли вакцинацию.

По словам Евгения Куйвашева, власти будут делать всё, чтобы привести регламенты работы магазинов и точек общепита в соответствие с новыми требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности.

"Я уверен, что уже есть предприятия, руководители которых привили всех своих сотрудников от COVID-19, организации свободные от ковида. Такие предприятия будут иметь приоритет перед другими и в работе, и в посещаемости. Мы, конечно же, будем эти организации всячески поощрять", - рассказал губернатор в ходе брифинга регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Отметим, что в ходе брифинга Евгений Куйвашев также объявил о переносе массовых мероприятий в Свердловской области на неопределённый срок и повторном введении штрафов для тех, кто не носит маски. Обязательная вакцинация будет введена только для определённых категорий граждан и только после получения жёсткого графика поставок вакцины в регион.

К слову, с 17 июня в Санкт-Петербурге усилены меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Из-за роста заболеваемости власти города ввели ограничения на работу фудкортов и деятельность баров и ресторанов в ночное время.