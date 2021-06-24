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Общество / Здравоохранение и здоровье
24 июня 2021, 10:41

Свердловского министра здравоохранения отправили в Москву за вакциной от COVID-19

Девушке ставят прививку от коронавируса

Спрос резко увеличился после роста суточной заболеваемости коронавирусом в стране и введения ограничений в регионах. Фото: Галина Соловьёва

Министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова отправили в командировку в Москву, чтобы решить вопрос с поставками вакцины от коронавируса в регион. В ближайшее время ожидается партия в 110 тысяч доз.

Вакцина для 70 тысяч свердловчан прибудет уже завтра-послезавтра.

"Мы по поручению губернатора Евгения Владимировича Куйвашева находимся в постоянном контакте с федеральным Минздравом. Министр здравоохранения региона Андрей Карлов специально был командирован в Москву, чтобы форсировать вопрос поставок. Это позволит нам избежать дефицита препарата, а свердловчанам — получать прививку в поликлиниках", - сообщил зампредседателя свердловского оперативного штаба по противодействию COVID-19, замгубернатора Павел Креков.

Накануне жители Екатеринбурга начали жаловаться на нехватку вакцины в больницах. Спрос резко увеличился после роста суточной заболеваемости коронавирусом в стране и введения ограничений в регионах.

Ранее свердловские власти сообщали, что с 15 по 22 июня в регион поступило 57,9 тысячи доз вакцины.

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