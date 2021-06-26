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Общество / Здравоохранение и здоровье
26 июня 2021, 11:55

Минобрнауки позволило вузам вселять в общежития только привитых студентов

общежитие

Исключение сделают для студентов с медицинским отводом. Фото: Алексей Кунилов

Российские вузы имеют право требовать от вселяющихся в общежитие студентов справки о вакцинации от коронавирусной инфекции. В случае наличия противопоказаний для прививки, студенты могут предоставить свидетельство о медицинском отводе и получить право на заселение.

Как отметили в пресс-службе в Минобрнауки РФ, во время сложной эпидемиологической обстановки вузы вправе принимать меры, направленные на организацию безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг по своему усмотрению, передаёт ТАСС.

Как писала «Областная газета», в середине июня Уральский федеральный университет (УрФУ) включил сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции в список необходимых для заселения в общежитие документов. Там также сообщили, что студентов без прививки или наличия антител к коронавирусу заселять будут в последнюю очередь.

Напомним также, что свердловский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса рекомендовал вузам с 1 сентября пускать на очные занятия только привитых от COVID-19 студентов. Для колледжей, находящихся в ведении региона, готовится документ о введении дистанта для учащихся, не прошедших вакцинацию. Предполагается, что нововведение коснётся только совершеннолетних студентов, которым можно ставить прививку.

В начале недели уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала предпринимаемые меры по стимулированию вакцинации от коронавирусной инфекции через ограничение в правах. По её мнению, такой подход является «нечестной игрой».

Областная газета Свердловской области

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