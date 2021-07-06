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6 июля 2021, 13:20

Коронавирус подтверждён ещё у 23 378 россиян

Врач в костюме в лаборатории

Под медицинским наблюдением находится почти миллион россиян. Фото: Павел Ворожцов

В официальную статистику попали ещё 23 378 россиян с коронавирусом. Это почти на тысячу случаев меньше, чем было выявлено сутками ранее.

Накануне стало известно о 24 353 новых случаях. Общее число инфицированных COVID-19 в России составляет 5 658 672. Выздоровели и выписались из больниц 5,2 миллиона граждан. Скончались 139 316 жителей страны, за 24 часа закфиксирована смерть 737 человек с коронавирусом.

В Москве за последние сутки выявили более 5 000 новых ковид-пациентов (5 498). Более 2 000 заразившихся зафиксировали также в Московской области (2 536), в Санкт-Петербурге заболели ещё 1 869 жителей. Свердловская область с 318 случаями коронавируса занимает 13-ю строчку среди других российских регионов.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 152,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 385 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением находится почти миллион россиян.

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Областная газета Свердловской области

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