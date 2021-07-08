Вузам предложили самостоятельно организовать вакцинацию иностранных студентов

В Свердловской области немало студентов из других стран. Например, в УрФУ обучается более 4 000 иностранцев. Фото: Алексей Кунилов

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам самостоятельно организовать вакцинацию для иностранных студентов. Кроме того, справки о вакцинации из других стран могут начать котироваться.

Об этом рассказал статс-секретарь - замглавы Минобрнауки РФ Пётр Кучеренко в ходе своего выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Мы рекомендуем вузам взять на себя вакцинацию иностранных студентов. Также будет обсуждаться вопрос о признании иностранных справок о вакцинации", - цитирует Пётра Кучеренко пресс-служба форума.

Известно, что Министерство науки и высшего образования РФ ведёт работу над оцифровкой документов об образовании, сообщает ТАСС. Через несколько лет студенты смогут получать электронные дипломы.

Напомним, вопрос о вакцинации для студентов стоит достаточно остро. В середине июня стало известно, что при заселении в общежития УрФУ приоритет будет отдаваться привитым людям. Многих учащихся возмутила эта дискриминация, но Минобрнауки разрешило вузам предпринимать такие меры безопасности для своих студентов. Кроме того, свердловский оперштаб рекомендовал с 1 сентября непривитых учащихся перевести на дистант. В феврале этого года УрФУ, по словам Кокшарова, был готов провести вакцинацию препаратом "Спутник V" в собственной медсанчасти.