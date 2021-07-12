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12 июля 2021, 17:17

Московские власти разрешили свадьбы и банкеты только в COVID-free ресторанах

Коронавирус

За день в столице выявили 5 403 новых случая заражения коронавирусом. Фото: Павел Ворожцов

Отпраздновать свадьбу, юбилей или провести банкет в закрытом помещении ресторана в Москве без QR-кодов не получится. В качестве единственной альтернативы предлагается провести торжество на открытом воздухе, в шатрах.

Любые мероприятия можно проводить только с использованием системы QR-кодов, рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэрии и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, на сегодняшний день в столице для посетителей открыты порядка 8 тысяч бесковидных (COVID-free) ресторанов и кафе, передаёт ТАСС.

В эти заведения можно зайти только при наличии прививки, отрицательного ПЦР-теста (сроком действия не позднее трёх дней) или переболев коронавирусом, что подтверждается QR-кодом.

При этом все летние веранды, расположенные на открытом воздухе, до 1 августа могут принимать посетителей и без QR-кодов. Но им необходимо прекращать работу в 23:00. Бесковидные заведения могут работать круглосуточно.

По данным на 12 июля, в Москве было выявлено 5 403 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего в России - 25 140. Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва преодолела пиковые значения заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа, ситуация там стабилизируется.

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