Роспотребнадзор утвердил критерии для проведения массовых мероприятий в пандемию

Власти регионов должны будут учитывать коэффициент распространения инфекции, прирост заболевших и охват тестирования населения. Фото: Галина Соловьёва.

Главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила критерии проведения массовых мероприятий в условиях пандемии. Теперь власти регионов должны будут учитывать коэффициент распространения инфекции, прирост заболевших и охват тестирования населения.

Перед тем, как принять решение о проведении мероприятий в регионе, губернаторы должны будут оценить данные показатели в динамике за 14 дней.

Как говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации, проведение массовых мероприятий без ограничений по численности гостей может быть только в тех субъектах РФ, где коэффициент распространения болезни не превышает 0,5, а заболеваемость снижается. Там, где темп прироста заболеваемости составляет 5%, на массовых мероприятиях могут находится от 1 тыс. до 3 тыс. человек, а если темп прироста превышает 10%, то посещать мероприятия могут от 500 до 1 тыс. человек.

При этом коэффициент должен быть меньше или равен 0,8 и 1 соответственно. Независимо от максимально разрешённого числа посетителей массовых мероприятий охват населения тестированием должен быть не менее 200 тестов на 100 тыс. населения.

Мероприятия в образовательных организациях и культурных учреждениях под действие данного постановления не попадают.

Документ вступает в силу с 13 июля.

Напомним, что в России за последние сутки выявили 24 702 случая COVID-19, 459 из которых - в Свердловской области.

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