За сутки в Свердловской области выявили 484 случая коронавируса

В Екатеринбурге инфекцию подхватили ещё 132 человека. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области вновь побит суточный рекорд заболеваемости COVID-19 с начала пандемии. В регионе выявлено ещё 484 случая коронавируса.

Предыдущий рекорд - 464 заболевших - был поставлен в начале недели, 12 июля.

На сегодняшний день общее число подхвативших инфекцию свердловчан достигло 99 537. Из них выздоровели и выписались из больниц 92 662 человека, в том числе 447 - за последние 24 часа.

На лечении остаются 2,8 тысячи ковид-пациентов. Состояние 671 госпитализированного оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+132), Алапаевска, Байкаловского района, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Верхотурья, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Сухого Лога, а также Сысертского, Арамильского, Пышминского, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского, Тавдинского, Белоярского, Горноуральского, Талицкого и Туринского городских округов.

Зарегистрировано ещё 17 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 4 075, информирует региональный оперштаб.

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