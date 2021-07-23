В Свердловскую область поступило ещё более 45 тысяч доз "Спутник V"

Полностью вакцинацию прошли уже более 620 тысяч свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

На склады ГУП "Фармация" в Свердловской области поступила новая партия вакцины от коронавируса "Спутник V". 45 600 доз препарата "Спутник V" уже распределяются между больницами региона.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, интерес к вакцинации у населения региона заметно вырос за последние месяцы.

"Количество вакцинируемых сейчас минимум в пять раз больше, чем месяц назад. Ежедневно мы прививаем не менее 10-14 тысяч человек первым компонентом", - передаёт слова Павла Крекова оперштаб по борьбе с коронавирусом в регионе.

На сегодняшний день в подведомственных минздраву Свердловской области больницах первым компонентом вакцины привились свыше 843 тыс. человек. Полностью вакцинацию прошли уже более 620 тысяч свердловчан.

Поставить прививку от COVID-19 можно в 160 медкабинетах по всему региону. Также действуют 32 мобильных пункта и 48 мобильных бригад.

Напомним, за минувшие сутки на Среднем Урале выявили 492 случая заболевания коронавирусом. Кроме того, сегодня в регионе установлен антирекорд по числу летальных случаев - за день от ковида скончался 21 человек.

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