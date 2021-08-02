На Средний Урал поступило 67 300 доз вакцины "Спутник Лайт"

Поставить прививку от COVID-19 свердловчане могут в поликлиниках и ТЦ. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловская область получила 67 300 доз вакцины "Спутник Лайт". Данная вакцина подходит для граждан от 18 до 60 лет.

О новой поставке сообщил региональный оперштаб. Напомним, на прошлой неделе на Средний Урал завезли 26 тысяч доз трёх видов вакцин от COVID-19, в том числе "Спутник Лайт".

"Спутник Лайт" - вакцина, разработанная НИИ имени Н. Ф. Гамалеи. Это первый компонент препарата "Спутник V". По данным исследования, эффективность прививки составила 79% на 28-й день после вакцинации.

Добавим, прививку от новой коронавирусной инфекции свердловчане могут сделать в 160 кабинетах, которые работают в 85 медорганизациях. Также в регионе действует несколько десятков мобильных пунктов вакцинации.

Как ранее сообщала "Областная газета", Свердловская область пятый раз подряд обновила суточный максимум - 527 заболевших COVID-19.