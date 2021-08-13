Венгрия отменила обязательный карантин для невакцинированных россиян

При отсутствии прививки от COVID-19 турист должен предъявить отрицательный ПЦР-тест. Фото: Павел Ворожцов

Власти Венгрии отменили обязательный карантин для прибывающих в страну россиян, у которых нет сертификата о прививке от коронавирусной инфекции. Невакцинированным гражданам при въезде в Венгрию необходимо представить отрицательный ПЦР-тест.

Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте посольства Венгрии в России. Правительство европейской страны внесло поправки в распоряжение о введении ограничений при въезде в страну, которое было утверждено на фоне пандемии COVID-19.

«В качестве исключения из этих ограничений разрешён въезд в Венгрию с отрицательным результатом ПЦР-теста на венгерском или английском языках, проведённым в России в течение 72 часов до въезда», — говорится в сообщении.

Россиянам, которые обладают сертификатом о вакцинации против COVID-19 на английском или венгерском языках, предоставлять результаты теста не потребуется. В дипломатическом представительстве предупредили, что заявление на визу может быть отклонено, если возникнут подозрения, что турист проведёт отпуск не в Венгрии, а в другой стране Шенгенской зоны.

Как писала «Областная газета», со 2 августа желающим посетить Венгрию с туристическим визитом можно подать заявление на получение визы в Генеральном консульстве этой страны в Екатеринбурге (ул. Гоголя, 15а) по предварительной записи. К стандартному пакету документов на оформление визы добавилось свидетельство о прохождении вакцинации от коронавируса.

Те, кто переболел COVID-19 за последние полгода, могут въезжать без ограничений при условии предъявления подтверждающих документов: первый положительный тест, сделанный после этого отрицательный тест, и справка врача о том, что человек переболел. Они должны быть на английском языке или с английским переводом.

Напомним, Венгрия с 27 июля разрешила свободный въезд в страну российским туристам, у которых есть иммунитет. В Венгрии котируются все три российские вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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