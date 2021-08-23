Чехия исключила Россию из списка стран с высоким риском заражения COVID-19

Власти страны решили открыть границы с тремя государствами. Фото: Алексей Кунилов

Минздрав Чехии опубликовал распоряжение, из которого следует, что начиная с сегодняшнего дня, 23 августа, власти республики исключают Россию из списка стран с высоким риском инфицирования коронавирусом. Кроме того, на этой неделе государство уберёт из этого перечня пользующиеся популярностью у чешских туристов Тунис и Индию.

Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте ведомства. В списке стран, которые власти Чехии ранее запретили посещать своим гражданам и постоянно проживающим в республике иностранцам, также были Бразилия, Непал, Перу, Парагвай и другие. Ограничения вступили в силу 29 июня. Туристы из этих стран также не могли посетить Чехию.

Как писала «Областная газета», ранее российский оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 принял решение об отмене с 27 августа ограничений на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию.

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