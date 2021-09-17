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17 сентября 2021, 07:43

Свердловчан позвали на бесплатную проверку иммунитета после вакцинации "ЭпиВакКороной"

Сдача теста на ковид

Санврачи напоминают, что проверять иммунитет надо не ранее 42 дней после первой прививки от COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области опубликовало график тестирования привитых от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона" (производитель - центр "Вектор"). Проверить свой иммунитет бесплатно смогут жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска Берёзовского, Каменска-Уральского, Алапаевска, Серова и других городов.

Отмечается, что для исследования используются специальные ИФА тест-системы "SARS-CoV-2-IgG-Вектор". Они разработаны с учётом особенностей формирования иммунитета в ответ на прививку. Желающим надо иметь с собой паспорт сертификат о вакцинации и СНИЛС. Кровь нужно сдавать натощак. Обратиться можно в больницу или Центр гигиены и эпидемиологии. Подробный график здесь.

Санврачи напоминают, что проверять иммунитет надо не ранее 42 дней после первой прививки от COVID-19.

Напомним, что первая партия вакцины "ЭпиВакКорона" поступила на Средний Урал в конце января 2021 года. С лета в регионе начали бесплатно проверять иммунитет привившихся. А в прошлом году свердловчан бесплатно тестировали на антитела к COVID-19.

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