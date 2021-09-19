В Свердловской области COVID-19 обнаружили ещё у 507 человек

Вакцинация от коронавируса проходит и в торговых центрах для удобства жителей. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 507 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе - 133 241 случай заражения. За сутки из больниц Свердловской области выписались 448 человек. Общее число выздоровевших достигло 122 924, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 37 случаев смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 5 875 человек.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+144), Алапаевского района, Артёмовского, Артинского, Ачитского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Днём ранее в регионе выявили 505 заболевших коронавирусом. Суточный максимум с начала пандемии – 531 случай – был зафиксирован 26 августа.

Напомним, ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 24 сентября можно здесь.