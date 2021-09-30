Ещё 23 888 россиян попали в официальную статистику по COVID-19

Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 297 860 человек. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявили 23 888 случаев заражения коронавирусом. Такое число заболевших не выявляли с конца июля. Общее число инфицированных с начала пандемии россиян составляет 7 511 026.

В Москве и Санкт-Петербурге за последние сутки в официальную статистику попали более 2 000 ковид-пациентов (3 998 и 2 077 соответственно). Свердловская область с 526 случаями коронавируса занимает пятую строчку.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время 6,7 миллиона россиян. Скончались 207,2 тысячи жителей страны, за 24 часа закфиксирована смерть 867 человек с коронавирусом, в том числе 43 свердловчанина. Это рекордные суточные показатели для России и региона.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 191,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 526 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 297 860 человек.

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