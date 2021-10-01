Замгубернатора Свердловской области уточнил, где будут введены безковидные зоны

Бесковидные зоны будут вводиться постепенно: где-то они появятся уже в октябре, а где-то - к концу года. Фото: Павел Ворожцов.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, в каких учреждениях региона будут созданы зоны COVID-Free. Он также отметил, что итоговый перечень заведений и сроки запуска таких зон будут определены на следующей неделе.

По словам Павла Крекова, губернатор Евгений Куйвашев поручил создать зоны, где могут находиться люди привитые от ковида, либо переболевшие, как можно скорее.

"Мы создадим зоны безопасности в кафе, театрах, музеях, выставочных комплексах, базах отдыха, санаториях, фитнес-залах, бассейнах. Надо сделать так, чтобы там имели право находиться люди, которые имеют иммунную защиту. Я напомню, что ПЦР-тест не говорит о её наличии, он просто позволяет узнать, болеет в данный момент человек ковидом или нет", - сказал замгубернатора на брифинге регионального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Он добавил, что перечень мест для организации бесковидных зон будет обширным. Список учреждений и сроки реализации поручения губернатора будут утверждены на следующей неделе. При этом Павел Креков подчеркнул, что где-то бесковидные зоны будут вводиться постепенно: где-то они появятся уже в октябре, а где-то - к концу года.

"Перед Новым годом и Рождеством люди начнут бронировать места в ресторанах и на базах отдыха. Наша задача сделать эти места максимально безопасными", - отметил замгубернатора.

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