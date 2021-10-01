Правительство Свердловской области займётся созданием зон, свободных от COVID-19

Планируется, что бесковидными в области станут театры, рестораны и спортплощадки. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что поручит правительству проработать вопрос по созданию зон в регионе, свободных от коронавируса. Речь идёт о местах, где будут работать и которые будут посещать только вакцинированные люди.

Эти меры глава региона анонсировал в своём Instagram. Планируется, что бесковидными станут театры, рестораны и спортплощадки.

"Это будут места, где полностью вакцинированные или имеющие антитела сотрудники и гости будут чувствовать себя в безопасности. Театры, рестораны, спортивные площадки. По такому принципу мы планируем 22 октября провести в закрытых помещениях Ural Music Night. Успешная мировая практика есть, и мы будем ей следовать", - написал Евгений Куйвашев.

Напомним, что этим летом бесковидные рестораны впервые открылись в Москве.

Сегодня, 1 октября главный санврач Свердловской области Дмитрий Козловский подписал постановление об обязательной вакцинации граждан, оказывающих услуги населению. Обоими компонентами вакцины должны быть привиты свердловчане, не имеющие медотводов. В противном случае они будут отстранены от работы.

Комментируя это постановление, глава региона отметил, что решение об ужесточении эпидмер далось очень непросто. "Эпидемия коронавируса никак не отступит, лучше не становится, люди болеют тяжело. Вы и сами это видите. Поэтому Роспотребнадзор принял сегодня постановление о введении в Свердловской области обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых сфер. Это решение далось очень непросто, но, по мнению специалистов ведомства, сейчас или вакцинация, или в противном случае - локдаун", - сообщил губернатор.

Сегодня в Свердловской области сообщили о 533 новых пациентах с диагнозом "коронавирус". При этом из больниц региона по выздоровлению выписался 481 пациент, переболевший ковидом. В целом по России 1 октября установлен новый антирекорд по смертности от ковида - за 24 часа зафиксирована смерть 887 пациентов.